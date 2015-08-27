Казахстан и МАГАТЭ подписали договор о банке низкообогащенного урана

Баку. 27 августа. REPORT.AZ/ Правительство Казахстана и Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) подписали соглашение о создании банка низкообогащенного урана (НОУ) на территории республики, сообщает Report со ссылкой на казахстанские СМИ.

Подписание соглашения состоялось в столице Казахстана Астане. От Казахстана документ подписал министр иностранных дел республики Ерлан Идрисов, от МАГАТЭ — генеральный директор организации Юкия Амано.

Казахстан в 2009 году выступил с инициативой разместить на своей территории международный банк НОУ под эгидой МАГАТЭ. Ранее заместитель председателя комитета атомного энергетического надзора и контроля министерства энергетики Казахстана Тимур Жантикин сообщил, что банк сможет принять материал в 2017 году.