Казахстан и Иран намерены увеличить взаимный товарооборот до 3 млрд долларов

Казахстан и Иран подписали План мероприятий по доведению взаимного товарооборота до 3 млрд долларов.

Казахстан и Иран подписали План мероприятий по доведению взаимного товарооборота до 3 млрд долларов.

Как передает Report со ссылкой на казахстанские СМИ, об этом сообщает пресс-служба премьер-министра Казахстана.

Документ подписали заместитель премьер-министра Казахстана Серик Жумангарин и министр сельского хозяйства Ирана Мохаммад Али Никбахт на 19-м заседании межправкомиссии по торгово-экономическому, научно-техническому и культурному сотрудничеству между двумя странами, прошедшем в Тегеране.

"Первым шагом к исполнению этого поручения станет подписание Плана мероприятий по доведению взаимного товарооборота до 3 млрд долларов. Документ предусматривает поддержку предприятий-экспортеров по нескольким направлениям: увеличение объемов взаимной торговли, снятие торговых ограничений, внедрение двустороннего клирингового механизма и другое", - сказал Жумангарин.

Казахстанские производители готовы поставить иранскому потребителю продукцию по 75 товарным позициям на общую сумму порядка 250 млн долларов.

По словам министра сельского хозяйства Ирана Мохаммада Али Никбахта, иранские предприятия могут наладить поставки рыбной и молочной продукции, меда, фруктов и овощей, зелени, сухофруктов и других продуктов питания в Казахстан. Иранская сторона также проявила интерес к казахстанским инвестициям и выразила готовность предоставить особые условия для ведения бизнеса в свободных экономических зонах Ирана.