Калын: Нас также, как и Баку, волнуют некоторые заявления иранской стороны

Нас также, как и Баку, волнуют некоторые заявления иранской стороны. В этой связи проведение переговоров в трехстороннем формате могло бы урегулировать все эти моменты.

Нас также, как и Баку, волнуют некоторые заявления иранской стороны. В этой связи проведение переговоров в трехстороннем формате могло бы урегулировать все эти моменты.

Как передает Report со ссылкой на NTV, об этом заявил официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын.

По его словам, Президент Ирана Ибрахим Раиси может посетить с визитом Турцию в ближайшие недели.

"Такой визит готовился, появились некоторые причины, которые отложили его. Сейчас протоколы ведут переговоры, думаю, что в ближайшие недели визит осуществится, конкретного календаря пока нет", - сказал Калын.

По его словам, Анкара обеспокоена происходящими в Иране событиями, видит решительность официального Тегерана в этом отношении.