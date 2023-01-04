Калын: Нас также, как и Баку, волнуют некоторые заявления иранской стороны

Как передает Report со ссылкой на NTV, об этом заявил официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын.
По его словам, Президент Ирана Ибрахим Раиси может посетить с визитом Турцию в ближайшие недели.
"Такой визит готовился, появились некоторые причины, которые отложили его. Сейчас протоколы ведут переговоры, думаю, что в ближайшие недели визит осуществится, конкретного календаря пока нет", - сказал Калын.
По его словам, Анкара обеспокоена происходящими в Иране событиями, видит решительность официального Тегерана в этом отношении.