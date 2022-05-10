Как Гейдар Алиев помог Грузии в трудные времена

Одним из государственных деятелей Грузии, общавшийся с общенациональным лидером Азербайджана Гейдаром Алиевым, является бывший государственный министр (1995-1998) этой страны Нико Лекишвили. Он дал интервью грузинскому бюро Report. Представляем его внима

Одним из государственных деятелей Грузии, общавшийся с общенациональным лидером Азербайджана Гейдаром Алиевым, является бывший государственный министр (1995-1998) этой страны Нико Лекишвили.

Он дал интервью грузинскому бюро Report. Представляем его вниманию читателей.

- Каким вы помните Гейдара Алиева?

- По моему мнению, Гейдар Алиев был одним из видных фигур в мире за последний период. У нас было несколько встреч. Он фактически спас Азербайджан, находящийся в тяжелом положении, и создал государство. В настоящее время его путь продолжает сын Гейдара Алиева Ильхам Алиев.

- Вы помните вашу первую встречу с ним?

- Да, конечно. Моя первая встреча с ним состоялась в 1993 году - когда я был назначен мэром Тбилиси. В то время в Грузии была тяжелая ситуация. Возникла серьезная проблема с поставками природного газа и электроэнергии. Это было перед Новым годом –14-15 декабря. Положение усугублялось тем, что страна могла остаться без хлеба. Мы искали выходы из ситуации. Возникла необходимость в дизтопливе на хлебопекарных заводах. Топлива нигде не было. Сложная ситуация была и в Турции. Единственной страной, которая могла нам помочь, был Азербайджан. Я отправился в Баку. Когда мы с коллегой приехали в город, выяснилось, что и в Баку ситуация сложная, и надежда может быть напрасной. В городе было темно, были трудности с электроснабжением. На мой вопрос, что можно сделать, мне сказали, что все зависит от Гейдара Алиева. Мне организовали встречу с ним. Помню, примерно в 10 часов вечера я поехал в резиденцию Гейдара Алиева.

Он встретил меня как давнего знакомого. Гейдар Алиев поинтересовался состоянием Эдуарда Шеварднадзе. Затем он спросил, с какой целью я приехал в Баку. Я объяснил ему тяжелую ситуацию в Грузии и сказал, что знаю, что ситуация в Азербайджане тоже непростая. Я отметил, что если не будет помощи, то в Грузии произойдет хлебный бунт. Гейдар Алиев спросил, почему Эдуард Шеварднадзе не звонил ему по этому поводу. Я ответил, что Э. Шеварднадзе не знает, что я приехал в Баку. Он вышел из комнаты и позвонил кому-то. Через какое-то время в комнату вошел какой-то человек, Гейдар Алиев спросил, есть ли у него дизельное топливо для отправки в Грузию. Тот сообщил, что есть определенное количество топлива, которое можно отправить в Грузию по железной дороге. Когда был поднят вопрос с оплатой за топливо, я сказал, что мы сможем выплатить сумму в апреле. Гейдар Алиев поручил погрузить цистерны и отправить их в Грузию. Азербайджан сам был в тяжелом положении, но, несмотря на это, Гейдар Алиев не отказал в помощи Грузии. Топлива из Азербайджана нам хватило надолго. Мы распределили его по хлебозаводам. Если бы Гейдар Алиев нам не помог, я не представляю, какой была бы ситуация в Грузии.

- Какими качествами отличался выдающийся государственный деятель?

- Гейдар Алиев был великим политиком, руководителем большого государства, способной личностью. Наряду с этими качествами он также был смелым человеком. Я также должен отметить, что он был очень внимательным человеком. В связи с помощью, о которой я говорил выше, мы осуществили оплату в феврале. Прошло определенное время. Во время одного из взаимных визитов я стоял рядом с Эдуардом Шеварднадзе. Гейдар Алиев подошел к нам и, увидев меня, сказал: "Спасибо, что не подвел меня".

Позже у меня было несколько встреч с ним. Мы говорили с Гейдаром Алиевым на разные темы. Однажды мы встретились с ним в Астане, где в связи с Днем основания города проходили торжественные мероприятия. Эдуард Шеварднадзе не смог поехать в Казахстан.

Гейдар Алиев проявлял ко мне отцовскую заботу, интересовался моей работой. Я сказал ему, что подумываю об уходе из политики. На что он сказал: “Не оставляй Эдуарда”. "Можете ли вы передать Эдуарду Шеварднадзе папку?"- спросил Гейдар Алиев и вкратце рассказал об ее содержании, сообщив, что Грузию ждут неприятные события и есть группировки, выступающие против Эдуарда Шеварднадзе. Гейдар Алиев сказал, что не хотел разговаривать с Шеварднадзе по телефону, думал, что он приедет в Астану, чтобы поговорить с ним лично. Он поинтересовался, как я вернусь в Тбилиси, предложил полететь в Баку на его личном самолете, а оттуда вернуться в Тбилиси. Но я не смог полететь с ним, поскольку был не один. Гейдар Алиев оказал мне большое доверие, передав эту папку. Он мог не ставить меня в известность о содержании папки, но оказал мне эту честь.

Прошло какое-то время, и я больше не работал на государственной службе. В то время Гейдар Алиев был с визитом в Грузии, я встретился с ним на одном из банкетов. Как только он увидел меня, сразу же подошел и сказал, что знает о моем уходе из политики.

Считаю, что Гейдар Алиев был самым выдающимся азербайджанцем за всю историю Азербайджана. Его дело сегодня продолжает его сын Ильхам Алиев. Сегодня Азербайджан - успешная страна. Ход Второй Карабахской войны показал, каким большим интеллектом обладает Ильхам Алиев. Он показал себя высококвалифицированным главой государства и стратегом.

- Гейдара Алиева называют большим другом Грузии. Говорят, что именно во время его правления азербайджано-грузинские отношения перешли на новый этап.

- Да, Гейдар Алиев является выдающейся личностью и большим другом грузинского народа. Грузинский народ с большим уважением относится к Гейдару Алиеву. Конечно, большое влияние на укрепление грузино-азербайджанских отношений оказали дружеские отношения Гейдара Алиева и Эдуарда Шеварднадзе. Они часами вели переговоры тет-а-тет. Помню, когда в Москве проходили встречи в рамках СНГ, Гейдар Алиев и Эдуард Шеварднадзе беседовали по 3-4 часа. Но большую роль здесь также сыграло и отношение Гейдара Алиева к грузинам и к Грузии.

Должен отметить, что грузино-азербайджанские отношения и сегодня продолжают развиваться в позитивном ключе и являются образцовыми.