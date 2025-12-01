Кабмин Турции обсудит атаки на танкеры в Черном море

Кабинет министров Турции сегодня проведет очередное заседание под председательством президента Реджепа Тайипа Эрдогана.

Об этом Report сообщает со ссылкой на турецкий телеканал Haber Global.

Согласно информации, заседание кабмина начнется в 15:00 по местному (16:00 по бакинскому) времени. На собрании будут обсуждаться процесс "Турция без террора", последняя ситуация в Сирии и отправка гуманитарной помощи в Газу.

Особое внимание будет уделено атакам на нефтяные танкеры в Черном море, будет дана оценка этим событиям в контексте безопасности Турции и региона в целом.

Напомним, что 28 ноября нефтеналивные танкеры KAİROS и VİRAT подверглись атакам в Черном море.