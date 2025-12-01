Кабмин Турции обсудит атаки на танкеры в Черном море
В регионе
- 01 декабря, 2025
- 09:02
Кабинет министров Турции сегодня проведет очередное заседание под председательством президента Реджепа Тайипа Эрдогана.
Об этом Report сообщает со ссылкой на турецкий телеканал Haber Global.
Согласно информации, заседание кабмина начнется в 15:00 по местному (16:00 по бакинскому) времени. На собрании будут обсуждаться процесс "Турция без террора", последняя ситуация в Сирии и отправка гуманитарной помощи в Газу.
Особое внимание будет уделено атакам на нефтяные танкеры в Черном море, будет дана оценка этим событиям в контексте безопасности Турции и региона в целом.
Напомним, что 28 ноября нефтеналивные танкеры KAİROS и VİRAT подверглись атакам в Черном море.
Последние новости
09:24
В Забайкалье из-за опрокидывания машины на трассе погибли два человекаВ регионе
09:20
Курсы валют Центрального банка Азербайджана (01.12.2025)Финансы
09:19
Цены на нефть выросли из-за опасений по поставкам и нового плана ОПЕК+Энергетика
09:02
Кабмин Турции обсудит атаки на танкеры в Черном мореВ регионе
08:52
Станция "Бакмил" полностью возобновила работу - ОБНОВЛЕНО-3Инфраструктура
08:41
Явка на парламентских выборах в Кыргызстане составила почти 37%В регионе
08:20
Фото
В Баку на большинстве основных улиц и проспектов затруднено движение транспортаИнфраструктура
08:16
В Китае разработали технологию получения питьевой воды из воздухаНаука и образование
08:01
Видео