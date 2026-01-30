Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Лига Чемпионов Великое возвращение в Карабах
    ING: Усиление внешних резервов поддерживает стабильность валютного курса Азербайджана

    Финансы
    • 30 января, 2026
    • 16:06
    ING: Усиление внешних резервов поддерживает стабильность валютного курса Азербайджана

    По ожиданиям крупнейшей банковской группы Нидерландов ING Group, Центральный банк Азербайджана (ЦБА) оставит учетную ставку без изменений - на уровне 6,75% - по итогам заседания 4 февраля.

    Как передает Report со ссылкой на ING, несмотря на формирование предпосылок для смягчения денежно-кредитной политики, регулятор, вероятно, займет выжидательную позицию, учитывая сохраняющиеся фискальные и внешние риски.

    "Внешние буферы Азербайджана продолжают расти, что снижает уязвимость фиксированного курса маната на уровне 1,70 AZN/USD. Хотя торговый профицит страны сокращается и по итогам 2025 года, как ожидается, опустится ниже 1 млрд долларов, а более мягкие прогнозы по ценам на нефть усиливают риск перехода к отрицательному сальдо текущего счета в 2026 году, вероятность давления на валютный якорь заметно снизилась", - отмечается в обзоре.

    Ключевым фактором, по мнению аналитиков ING, стало превышающее ожидания сальдо консолидированного бюджета: по итогам прошлого года профицит составил 2,6% ВВП. Это позволило нарастить ликвидные активы Государственного нефтяного фонда Азербайджана (ГНФАР) и Центробанка примерно до 110% ВВП, обеспечив властям значительный запас прочности для защиты курса в случае необходимости.

    "Дополнительным стабилизирующим фактором стало укрепление валют стран региона с плавающим курсом, включая казахстанский тенге и узбекский сум. На этом фоне фиксированный манат выглядит менее "выбивающимся из ряда", что ослабляет относительное давление на курс", - говорится в обзоре.

    В то же время, по мнению аналитиков, макроэкономические индикаторы носят скорее мягкий (dovish) характер: "Экономический рост в 2025 году оказался ниже ожиданий - 1,4%, инфляция замедляется до 5,2-5,3% в годовом выражении, а доля валютных вкладов в банковской системе сокращается. Все это в перспективе поддерживает аргументы в пользу снижения ставки".

    Однако ING подчеркивает и необходимость осторожности. Консолидированный фискальный баланс без учета нефтегазовых доходов ГНФАР в прошлом году ухудшился до 11% ВВП на фоне роста расходов, а внешнеторговый баланс ослаб из-за более быстрого роста импорта по сравнению с экспортом. Эти тенденции, по мнению аналитиков, оправдывают сохранение текущей денежно-кредитной позиции в ближайшей перспективе, а возможное смягчение политики будет зависеть от устойчивого замедления инфляции и укрепления бюджетной дисциплины.

