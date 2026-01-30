Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Лига Чемпионов Великое возвращение в Карабах
    Экспортные доходы "Азералюминиум" в 2025 году выросли почти на 12%

    Промышленность
    • 30 января, 2026
    • 15:56
    Экспортные доходы Азералюминиум в 2025 году выросли почти на 12%

    ООО "Азералюминиум" в 2025 году экспортировало продукцию на сумму $151,1 млн, что на 11,6% больше по сравнению с 2024 годом.

    Как сообщает Report, об этом говорится в январском выпуске "Обзора экспорта" Центра анализа экономических реформ и коммуникаций.

    В прошлом году экспорт ненефтяного сектора Азербайджана увеличился на 8,1% по сравнению с предыдущим годом и составил $3,6 млрд.

    "Азералюминиум" Центр анализа экономических реформ ненефтяной сектор экспорт
    Ötən il "Azəralüminium"un ixrac gəlirləri 12 %-ə yaxın artıb
