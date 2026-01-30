Экспортные доходы "Азералюминиум" в 2025 году выросли почти на 12%

ООО "Азералюминиум" в 2025 году экспортировало продукцию на сумму $151,1 млн, что на 11,6% больше по сравнению с 2024 годом.

Как сообщает Report, об этом говорится в январском выпуске "Обзора экспорта" Центра анализа экономических реформ и коммуникаций.

В прошлом году экспорт ненефтяного сектора Азербайджана увеличился на 8,1% по сравнению с предыдущим годом и составил $3,6 млрд.