Экспортные доходы "Азералюминиум" в 2025 году выросли почти на 12%
Промышленность
- 30 января, 2026
- 15:56
ООО "Азералюминиум" в 2025 году экспортировало продукцию на сумму $151,1 млн, что на 11,6% больше по сравнению с 2024 годом.
Как сообщает Report, об этом говорится в январском выпуске "Обзора экспорта" Центра анализа экономических реформ и коммуникаций.
В прошлом году экспорт ненефтяного сектора Азербайджана увеличился на 8,1% по сравнению с предыдущим годом и составил $3,6 млрд.
