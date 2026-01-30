Аббас Арагчи: Иран пока не планирует встреч с представителями США

Встреча с официальными лицами США пока не входит в повестку дня Ирана.

Как сообщает Report, об этом заявил министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи на совместной пресс-конференции со своим турецким коллегой Хаканом Фиданом в Стамбуле.

По его словам, Иран всегда готов к переговорам, но на данный момент встреча с каким-либо представителем США не предусматривается:

"Иран готов как к переговорам, так и к войне и к последней даже лучше подготовлен. Однако мы не заинтересованы в том, чтобы события развивались в сторону войны".

Отвечая на вопрос о наличии предварительных условий для переговоров, министр отметил, что обсуждение и диктовка - это разные понятия:

"Результаты обсуждения становятся известны за столом переговоров. Если одна сторона заранее выдвигает свои требования, это не называется обсуждением. Иран не сядет за такой стол переговоров".