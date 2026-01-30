Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Лига Чемпионов Великое возвращение в Карабах
    Аббас Арагчи: Иран пока не планирует встреч с представителями США

    В регионе
    • 30 января, 2026
    • 16:11
    Аббас Арагчи: Иран пока не планирует встреч с представителями США

    Встреча с официальными лицами США пока не входит в повестку дня Ирана.

    Как сообщает Report, об этом заявил министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи на совместной пресс-конференции со своим турецким коллегой Хаканом Фиданом в Стамбуле.

    По его словам, Иран всегда готов к переговорам, но на данный момент встреча с каким-либо представителем США не предусматривается:

    "Иран готов как к переговорам, так и к войне и к последней даже лучше подготовлен. Однако мы не заинтересованы в том, чтобы события развивались в сторону войны".

    Отвечая на вопрос о наличии предварительных условий для переговоров, министр отметил, что обсуждение и диктовка - это разные понятия:

    "Результаты обсуждения становятся известны за столом переговоров. Если одна сторона заранее выдвигает свои требования, это не называется обсуждением. Иран не сядет за такой стол переговоров".

    Иран США переговоры Аббас Арагчи Хакан Фидан
    Abbas Əraqçi: ABŞ rəsmiləri ilə görüş hələlik İranın gündəliyində yoxdur
