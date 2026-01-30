İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Çempionlar Liqası “Böyük Qayıdış”
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Çempionlar Liqası “Böyük Qayıdış”

    Abbas Əraqçi: ABŞ rəsmiləri ilə görüş hələlik İranın gündəliyində yoxdur

    Region
    • 30 yanvar, 2026
    • 15:56
    Abbas Əraqçi: ABŞ rəsmiləri ilə görüş hələlik İranın gündəliyində yoxdur
    Abbas Əraqçi

    ABŞ rəsmiləri ilə görüş hələlik İranın gündəliyində yoxdur.

    "Report" xəbər verir ki, bunu İranın xarici işlər naziri Abbas Əraqçi türkiyəli həmkarı Hakan Fidanla İstanbulda keçirilən birgə mətbuat konfransında deyib.

    Onun sözlərinə görə, İran hər zaman müzakirələrə hazırdır, lakin hələ ki ABŞ-dən olan hansısa nümayəndə ilə görüş nəzərdə tutulmayıb:

    "İran müzakirələrə də, müharibəyə də hazırdır. Hətta müharibəyə daha yaxşı hazırlıqlıdır. Lakin biz hadisələrin gedişatını müharibəyə tərəf aparmağın tərəfdarı deyilik".

    Nazir danışıqlar üçün ilkin şərtlərin olub-olmaması ilə bağlı suala münasibət bildirərkən qeyd edib ki, müzakirə və diktə etmək fərqli anlayışlardır:

    "Müzakirə nəticələri danışıqlar masasında bəlli olur. Əgər bir tərəf əvvəlcədən tələblərini qoyursa, bunun adı müzakirə deyil. İran belə bir müzakirə masasına oturmayacaq".

    Abbas Əraqçi ABŞ İran Türkiyə Hakan Fidan
    Аббас Арагчи: Иран пока не планирует встреч с представителями США

    Son xəbərlər

    20:41

    Çempionlar Liqası: "Qarabağ" - "Nyukasl" matçının başlama saatı müəyyənləşib

    Futbol
    20:41

    Yaponiya səfiri: Tokio WUF13-ə böyük maraq göstərir

    Xarici siyasət
    20:28

    "Qəbələ"nin məşqçisi: "İmişli" ilə oyunda qələbə seriyasını davam etdirmək istəyirdik"

    Futbol
    20:25
    Video

    Türkiyənin hərbi gəmiləri Baltik dənizində fəaliyyətə başlayıb

    Digər ölkələr
    20:19

    İsrail CAR-nın müvəqqəti işlər vəkilini "persona non qrata" elan edib

    Digər ölkələr
    20:15

    ABŞ İranın daxili işlər nazirinə qarşı sanksiya tətbiq edib

    Digər ölkələr
    20:01

    Ermənistanda II Qareginin qardaşının həbs müddəti uzadılıb

    Region
    19:45

    Süleyman Mikayılov Qaradağın icra başçısı vəzifəsindən azad edilib

    Daxili siyasət
    19:35

    Quterriş BMT-nin qaçılmaz maliyyə çöküşü təhlükəsi ilə üzləşdiyini bildirib

    Digər
    Bütün Xəbər Lenti