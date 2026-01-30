В Казахстане представлен первый проект новой Конституции

Первый проект новой Конституции Казахстана был рассмотрен сегодня на шестом заседании комиссии по Конституционной реформе.

Как передает Report, об этом сообщает Конституционный суд Казахстана.

По словам заместителя председателя Конституционного суда Бакыта Нурмуханова, новая Конституция состоит из Преамбулы, 11 разделов и 95 статей.

При подготовке документа учитывались предложения граждан, общественных организаций, политических партий и экспертов, поступившие за последние шесть месяцев, а также замечания и рекомендации членов комиссии.

"Преамбула полностью обновлена. В ней отражены общенациональные ценности, которые олицетворяют прошлое и служат ориентиром для настоящего и будущего страны", - отметил Нурмуханов.

Он также подчеркнул, что развитие человеческого капитала, образования, науки и инноваций определено стратегическим направлением деятельности государства: "По этим новшествам прошли масштабные обсуждения, и они получили всеобщую поддержку".