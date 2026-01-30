Арагчи: Позиции Ирана и Турции совпадают по многим вопросам

Иран и Турция придерживаются схожих позиций по многим вопросам.

Как сообщает Report, об этом заявил министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи на пресс-конференции с главой МИД Турции Хаканом Фиданом.

По его словам, Иран и Турция - соседи и друзья:

"На протяжении всей истории двусторонних отношений, в том числе в контексте последних событий в Иране, Турция всегда находилась рядом с нами. Правительство Ирана выражает благодарность Турции".