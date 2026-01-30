Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Лига Чемпионов Великое возвращение в Карабах
    Арагчи: Позиции Ирана и Турции совпадают по многим вопросам

    В регионе
    • 30 января, 2026
    • 15:52
    Арагчи: Позиции Ирана и Турции совпадают по многим вопросам

    Иран и Турция придерживаются схожих позиций по многим вопросам.

    Как сообщает Report, об этом заявил министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи на пресс-конференции с главой МИД Турции Хаканом Фиданом.

    По его словам, Иран и Турция - соседи и друзья:

    "На протяжении всей истории двусторонних отношений, в том числе в контексте последних событий в Иране, Турция всегда находилась рядом с нами. Правительство Ирана выражает благодарность Турции".

    Əraqçi: İran və Türkiyə bir çox məsələlərdə eyni mövqedədir
