Арагчи: Позиции Ирана и Турции совпадают по многим вопросам
В регионе
- 30 января, 2026
- 15:52
Иран и Турция придерживаются схожих позиций по многим вопросам.
Как сообщает Report, об этом заявил министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи на пресс-конференции с главой МИД Турции Хаканом Фиданом.
По его словам, Иран и Турция - соседи и друзья:
"На протяжении всей истории двусторонних отношений, в том числе в контексте последних событий в Иране, Турция всегда находилась рядом с нами. Правительство Ирана выражает благодарность Турции".
