Президент США выдвинул Кевина Уорша на пост председателя ФРС
Другие страны
- 30 января, 2026
- 16:00
Президент США Дональд Трамп объявил о выдвижении Кевина Уорша на должность председателя Совета управляющих Федеральной резервной системы (ФРС).
Как передает Report, об этом Трамп сообщил в Truth Social.
"Рад сообщить, что я выдвигаю Кевина Уорша на должность Председателя Совета управляющих Федеральной резервной системы", - написал он.
