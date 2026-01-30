Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Лига Чемпионов Великое возвращение в Карабах
    Президент США выдвинул Кевина Уорша на пост председателя ФРС

    Другие страны
    • 30 января, 2026
    • 16:00
    Президент США выдвинул Кевина Уорша на пост председателя ФРС

    Президент США Дональд Трамп объявил о выдвижении Кевина Уорша на должность председателя Совета управляющих Федеральной резервной системы (ФРС).

    Как передает Report, об этом Трамп сообщил в Truth Social.

    "Рад сообщить, что я выдвигаю Кевина Уорша на должность Председателя Совета управляющих Федеральной резервной системы", - написал он.

    Tramp ABŞ Federal Ehtiyat Sisteminin sədri vəzifəsinə Kevin Uorşu irəli sürüb
    Trump nominates Kevin Warsh to be Chairman of US Federal Reserve Board
    Лента новостей