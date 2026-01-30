Tramp ABŞ Federal Ehtiyat Sisteminin sədri vəzifəsinə Kevin Uorşu irəli sürüb
Digər ölkələr
30 yanvar, 2026
- 16:09
ABŞ Prezidenti Donald Tramp Kevin Uorşu Federal Ehtiyat Sisteminin İdarə Heyətinin sədri vəzifəsinə irəli sürdüyünü elan edib.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Tramp "Truth Social"da məlumat yayıb.
"Kevin Uorşu Federal Ehtiyat Sisteminin İdarə Heyətinin sədri vəzifəsinə irəli sürdüyümü məmnuniyyətlə bildirirəm", - o qeyd edib.
