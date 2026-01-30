İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Çempionlar Liqası “Böyük Qayıdış”
    Tramp ABŞ Federal Ehtiyat Sisteminin sədri vəzifəsinə Kevin Uorşu irəli sürüb

    • 30 yanvar, 2026
    • 16:09
    Tramp ABŞ Federal Ehtiyat Sisteminin sədri vəzifəsinə Kevin Uorşu irəli sürüb

    ABŞ Prezidenti Donald Tramp Kevin Uorşu Federal Ehtiyat Sisteminin İdarə Heyətinin sədri vəzifəsinə irəli sürdüyünü elan edib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Tramp "Truth Social"da məlumat yayıb.

    "Kevin Uorşu Federal Ehtiyat Sisteminin İdarə Heyətinin sədri vəzifəsinə irəli sürdüyümü məmnuniyyətlə bildirirəm", - o qeyd edib.

    Президент США выдвинул Кевина Уорша на пост председателя ФРС
    Trump nominates Kevin Warsh to be Chairman of US Federal Reserve Board

