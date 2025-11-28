В Черном море на танкере произошел взрыв и пожар

В Черном море, в машинном отделении танкера Kairos произошел взрыв и начался пожар.

Как передает Report со ссылкой на агентство Reuters, об этом сообщает судоходное агентство Tribeca.

Согласно информации, инцидент произошел к северу от турецкого пролива Босфор.

Танкер, плавающий под флагом Гамбии и находившийся в балласте, плавал примерно в 52 милях к северу от Босфора на момент инцидента.

По предварительным данным, судно, возможно, натолкнулось на мину и находится под угрозой затопления, сообщили в агентстве, добавив, что на помощь были отправлены спасательные буксиры и береговая охрана.

Судоходство через Босфор продолжается.