В Черном море на танкере произошел взрыв и пожар
Другие страны
- 28 ноября, 2025
- 20:21
В Черном море, в машинном отделении танкера Kairos произошел взрыв и начался пожар.
Как передает Report со ссылкой на агентство Reuters, об этом сообщает судоходное агентство Tribeca.
Согласно информации, инцидент произошел к северу от турецкого пролива Босфор.
Танкер, плавающий под флагом Гамбии и находившийся в балласте, плавал примерно в 52 милях к северу от Босфора на момент инцидента.
По предварительным данным, судно, возможно, натолкнулось на мину и находится под угрозой затопления, сообщили в агентстве, добавив, что на помощь были отправлены спасательные буксиры и береговая охрана.
Судоходство через Босфор продолжается.
Последние новости
20:50
Фото
Для детей семей шехидов организуется зимний лагерь в сфере космоса и технологийИндивидуальные
20:21
В Черном море на танкере произошел взрыв и пожарДругие страны
20:18
Фото
Азербайджан и Турция обсудили укрепление сотрудничества между диаспорамиВнешняя политика
20:03
Фото
Подписан контракт по проекту морской ветроэнергетикиЭнергетика
19:49
Армения и Турция обсудили восстановление железной дороги Гюмри–КарсВ регионе
19:47
Киев вернул Москве 30 граждан РФ в рамках гуманитарной процедурыДругие страны
19:46
Фото
Видео
Пожар в жилом доме в Баку потушен, пострадавших нет - ОБНОВЛЕНОПроисшествия
19:35
Зеленский сообщил, кто представит Украину на переговорах с СШАДругие страны
19:25