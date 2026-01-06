В Карабахе и Восточном Зангезуре установлено более 7 тыс. LED-приборов освещения

Ильхам Алиев WUF13 Операция США в Венесуэле мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Энергетика
    • 06 января, 2026
    • 11:08
    На освобожденных от оккупации территориях Азербайджана установлено более 7 тысяч светодиодных (LED) осветительных устройств, значительная часть из которых работает на солнечной энергии.

    Как сообщает Report со ссылкой на Минэнерго Азербайджана, работы ведутся в рамках политики президента Ильхама Алиева по развитию освобожденных территорий как "зоны зеленой энергии".

    В ведомстве отметили, что в Карабахском и Восточно-Зангезурском экономических районах наряду с расширением использования возобновляемых источников энергии последовательно внедряются современные энергоэффективные технологии. Одним из ключевых элементов этой стратегии стали LED-технологии, отличающиеся низким энергопотреблением, длительным сроком службы и минимальными затратами на обслуживание.

    "На сегодняшний день в освобожденных районах установлено свыше 7 000 LED-осветительных устройств, около 40% из которых - порядка 3 000 единиц - представляют собой гибридные системы, работающие на солнечной энергии", - сообщили в министерстве.

    LED-освещение и гибридные системы на основе солнечной энергии широко применяются при освещении новых улиц и автомобильных дорог в Агдаме, Физули, Джебраиле, Зангилане, Шуше, Ходжалы, Лачыне, Агдере и других городах и районах. В ряде населенных пунктов установлены автономные световые опоры с монокристаллическими солнечными панелями, что позволяет минимизировать зависимость от централизованных электросетей.

    В министерстве подчеркнули, что по мере продолжения восстановительных и строительных работ количество таких систем будет увеличиваться. Согласно международной практике, уличное освещение составляет около 2–5% общего потребления электроэнергии, при этом переход на LED и солнечные технологии позволяет сократить этот показатель примерно вдвое.

    В Карабахе и Восточном Зангезуре установлено более 7 тыс. LED-приборов освещения

