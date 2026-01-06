Токаев провел совещание по парламентской реформе в Казахстане
- 06 января, 2026
Очередное заседание рабочей группы по парламентской реформе в Казахстане, где будет обсужден вопрос формирования однопалатного парламента, состоится 9 января.
Как передает Report со ссылкой на информагентство "Хазар", об этом было отмечено в ходе рабочего совещания по парламентской реформе под руководством президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева.
В совещании участвовали государственный советник Ерлан Карин и помощника президента по правовым вопросам Ержан Жиенбаев.
Карин проинформировал о промежуточных результатах деятельности рабочей группы по парламентской реформе. Так, со дня запуска специального раздела "Парламентская реформа" на государственной платформе e-Otinish и сервисе Egov получено порядка 500 предложений. Работа по обобщению и анализу предложений и инициатив, поступающих от граждан, экспертов и общественных организаций, продолжается.
Токаев поручил всесторонне рассмотреть все поступившие инициативы и на их основе выработать базовые подходы к конституционной реформе.