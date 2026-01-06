İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Venesuelada əməliyyat
    Region
    • 06 yanvar, 2026
    • 11:30
    Kasım-Jomart Tokayev Qazaxıstanda parlament islahatı üzrə müşavirə keçirib

    Qazaxıstanda birpalatalı parlamentin yaradılması məsələsinin müzakirə olunacağı parlament islahatı üzrə işçi qrupunun növbəti iclası yanvarın 9-da keçiriləcək.

    "Report" "Xazar" informasiya agentliyinə istinadən xəbər verir ki, bu barədə Qazaxıstan Prezidenti Kasım-Jomart Tokayevin rəhbərliyi altında parlament islahatı üzrə keçirilən işçi müşavirəsində bildirilib.

    Dövlət müşaviri Yerlan Karin və prezidentin hüquq məsələləri üzrə köməkçisi Yerjan Jiyenbaev də müşavirədə iştirak ediblər.

    Karin parlament islahatı üzrə işçi qrupunun fəaliyyətinin ara nəticələri barədə məlumat verib. Beləliklə, "e-Otinish" dövlət platformasında və "Egov" servisində "Parlament islahatı" xüsusi bölməsinin işə salındığı gündən bəri təxminən 500 təklif daxil olub. Vətəndaşlar, ekspertlər və ictimai təşkilatlardan daxil olan təklif və təşəbbüslərin ümumiləşdirilməsi və təhlili üzrə işlər davam edir.

    Tokayev daxil olmuş bütün təşəbbüslərin hərtərəfli nəzərdən keçirilməsi və onların əsasında konstitusiya islahatına əsas yanaşmaların işlənib hazırlanmasını tapşırıb.

    Qazaxıstan Kasım-Jomart Tokayev islahat
    Токаев провел совещание по парламентской реформе в Казахстане

