İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 Büdcə zərfi UEFA Çempionlar Liqası Türk Dövlətləri Təşkilatı
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 Büdcə zərfi UEFA Çempionlar Liqası Türk Dövlətləri Təşkilatı

    Bosfor boğazı yaxınlığında partlayan tankerin minaya toxunduğu ehtimal edilir – YENİLƏNİB

    Digər ölkələr
    • 28 noyabr, 2025
    • 20:48
    Bosfor boğazı yaxınlığında partlayan tankerin minaya toxunduğu ehtimal edilir – YENİLƏNİB

    Bosfor boğazı yaxınlığında üzən "Kairos" tankerinin minaya toxunaraq partladığı ehtimal olunur.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə "Habertürk" məlumat yayıb.

    Bildirilib ki, partlayış zamanı tankerdə olan 25 nəfər təxliyə edilib, vəziyyətləri yaxşıdır.

    Bosfor boğazı yaxlnlığında üzən "Kairos" tankerinin maşın şöbəsində partlayış baş verib və yanğın başlayıb.

    "Report"un "Reuters" agentliyinə istinadən verdiyi məlumata görə, bu barədə "Tribeca" gəmiçilik agentliyi xəbər yayıb.

    Məlumata əsasən, hadisə Türkiyənin Bosfor boğazının şimalında qeydə alınıb.

    Qambiya bayrağı altında üzən və ballast vəziyyətində olan tanker hadisə zamanı boğazdan təxminən 52 mil şimalda hərəkətdə olub.

    Hadisə yerinə xilasedici yedəklər və sahil mühafizə bölmələri göndərilib. Bosfor boğazından gəmilərin hərəkətində problem yaranmayıb.

    Qara dəniz partalayış Bosfor boğazı
    В Черном море на танкере произошел взрыв и пожар
    Tanker near Bosporus may have struck a mine – UPDATED

    Son xəbərlər

    20:48

    Bosfor boğazı yaxınlığında partlayan tankerin minaya toxunduğu ehtimal edilir – YENİLƏNİB

    Digər ölkələr
    20:26

    Ukrayna Rusiyanın 30 vətəndaşını geri qaytarıb

    Digər ölkələr
    20:23

    Premyer Liqa: "Neftçi" səfərdə "Turan Tovuz"la bərabərə qalıb

    Futbol
    20:14
    Foto

    Şəhid ailələrinin övladları üçün kosmos və texnologiya sahəsində qış düşərgəsi təşkil olunur

    Fərdi
    20:05

    Honkonqda yanğın zamanı ölən şəxslərin ailələrinə 25,7 min dollar ödəniləcək

    Digər ölkələr
    19:54

    Türkiyə və Ermənistan nümayəndələri Gümrü-Qars dəmir yolunun bərpasını müzakirə ediblər

    Region
    19:48

    ABŞ ilə danışıqlarda Ukraynanı kimlərin təmsil edəcəyi məlum olub

    Digər ölkələr
    19:35

    Andrey Yermak istefa verib

    Digər ölkələr
    19:31

    "Barselona"nın futbolçusu La Liqada növbəti oyunu buraxacaq

    Futbol
    Bütün Xəbər Lenti