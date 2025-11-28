Bosfor boğazı yaxınlığında partlayan tankerin minaya toxunduğu ehtimal edilir – YENİLƏNİB
- 28 noyabr, 2025
- 20:48
Bosfor boğazı yaxınlığında üzən "Kairos" tankerinin minaya toxunaraq partladığı ehtimal olunur.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə "Habertürk" məlumat yayıb.
Bildirilib ki, partlayış zamanı tankerdə olan 25 nəfər təxliyə edilib, vəziyyətləri yaxşıdır.
Bosfor boğazı yaxlnlığında üzən "Kairos" tankerinin maşın şöbəsində partlayış baş verib və yanğın başlayıb.
"Report"un "Reuters" agentliyinə istinadən verdiyi məlumata görə, bu barədə "Tribeca" gəmiçilik agentliyi xəbər yayıb.
Məlumata əsasən, hadisə Türkiyənin Bosfor boğazının şimalında qeydə alınıb.
Qambiya bayrağı altında üzən və ballast vəziyyətində olan tanker hadisə zamanı boğazdan təxminən 52 mil şimalda hərəkətdə olub.
Hadisə yerinə xilasedici yedəklər və sahil mühafizə bölmələri göndərilib. Bosfor boğazından gəmilərin hərəkətində problem yaranmayıb.