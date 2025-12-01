İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 Büdcə zərfi UEFA Çempionlar Liqası Türk Dövlətləri Təşkilatı
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 Büdcə zərfi UEFA Çempionlar Liqası Türk Dövlətləri Təşkilatı

    Qara dənizdə baş verən son hadisələrin Türkiyənin təhlükəsizliyinə təsirləri müzakirə ediləcək

    Region
    • 01 dekabr, 2025
    • 08:57
    Qara dənizdə baş verən son hadisələrin Türkiyənin təhlükəsizliyinə təsirləri müzakirə ediləcək

    Bu gün Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğanın sədrliyi ilə Nazirlər Kabinetinin (NK) iclası keçiriləcək.

    "Report" bu barədə "Haber Global"a istinadən xəbər verir.

    Məlumata görə, NK iclası Türkiyə saatı ilə 15:00-da (Bakı vaxtı ilə 16:00) başlayacaq. Toplantıda "Terrorsuz Türkiyə" prosesi, Suriyadakı son vəziyyət və Qəzzaya humanitar yardımların göndərilməsi müzakirə olunacaq.

    Bildirilib ki, iclasda Qara dənizdə neft daşıyan tankerlərin zərbə alması məsələsinə xüsusilə diqqət yetiriləcək. Baş verən hadisələrin Türkiyə və regionun təhlükəsizliyinə təsirləri dəyərləndiriləcək.

    Xatırladaq ki, noyabrın 28-də Qara dənizdə "Kairos" və "Virat" tankerləri hücuma məruz qalıb.

    Türkiyə Nazirlər Kabineti iclas Rəcəb Tayyib Ərdoğan
    Кабмин Турции обсудит атаки на танкеры в Черном море

    Son xəbərlər

    09:13

    "Fənərbağça" və "Qalatasaray" Superliqada 137-ci dəfə üz-üzə gələcəklər

    Futbol
    09:07

    Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (01.12.2025)

    Maliyyə
    08:57

    Qara dənizdə baş verən son hadisələrin Türkiyənin təhlükəsizliyinə təsirləri müzakirə ediləcək

    Region
    08:51

    Qırğızıstanda keçirilən parlament seçkilərində seçici fəallığı 36,9% təşkil edib

    Region
    08:45

    "Bakmil" stansiyası fəaliyyətini tam bərpa edib - YENİLƏNİB-2

    İnfrastruktur
    08:36

    Çində havadan içməli su əldə etməyə imkan verən texnologiya hazırlanıb

    Elm və təhsil
    08:11
    Foto

    Bakının bir sıra yollarında nəqliyyatın sıxlığı müşahidə edilir

    İnfrastruktur
    08:01
    Video

    İlham Əliyev Laçının işğaldan azad olunmasının növbəti ildönümü ilə bağlı paylaşım edib

    Daxili siyasət
    07:35

    25 mindən çox Qırğızıstan vətəndaşı növbədənkənar parlament seçkilərində xaricdə səs verib

    Region
    Bütün Xəbər Lenti