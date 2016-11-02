В одном из районов турецкой провинции из-за сильного снега закрыты школы

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Баку. 2 ноября. REPORT.AZ/ Из-за сильного снега в районе Диядин турецкой провинции Агры на один день закрыты школы.
Как сообщает Report со ссылкой на турецкие СМИ, в школах района объявлены однодневные каникулы.
По информации исполнительной власти района Диядин, из-за сильного снегопада в районе возникли некоторые проблемы: "Поэтому начальные и средние школы в районном центре и во всех селах закрыты на один день".
Согласно информации, снег в Агры начал идти ночью.
Наряду с Агры сильный снег выпал и в восточно-анатолийских регионах страны.
Sədrəddin İsmayılovАвтор новости