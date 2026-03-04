Из стран Ближнего Востока в Казахстан вернулись свыше 900 граждан страны

В Казахстан 4 марта прибыли рейсы с гражданами республики, которые вернулись из стран Ближнего Востока.

Как передает Report, об этом сообщают казахстанские СМИ.

По данным Комитета гражданской авиации на утро среды, авиакомпания Air Astana выполнила рейсы из городов Медина и Джидда, 142 человека прилетели в Актау, в Атырау - 498 пассажиров разными бортами. Также авиакомпания SCAT выполняет рейс по маршруту Алматы - Маскат - Алматы на воздушном судне Boeing 767.

Всего на сегодняшний день в Казахстан возвращено 946 пассажира. Работа по возврату граждан Казахстана продолжается, отметили в КГА.