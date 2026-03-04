Qazaxıstan vətəndaşları Yaxın Şərq ölkələrindən xüsusi reyslərlə geri qaytarılır

İlham Əliyev WUF13 İrana hərbi zərbələr Cənub Qaz Dəhlizi Məşvərət Şurası
    Region
    • 04 mart, 2026
    • 09:47
    Martın 4-də Qazaxıstana Yaxın Şərq ölkələrindən geri qayıdan respublika vətəndaşlarını daşıyan reyslər gəlib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Qazaxıstan KİV-ləri məlumat yayıb.

    Mülki Aviasiya Komitəsinin məlumatlarına görə, "Air Astana" aviaşirkəti Mədinə və Ciddə şəhərlərindən reysləri yerinə yetirib, 142 nəfər Aktau şəhərinə, 498 sərnişin isə müxtəlif təyyarələrlə Atırau şəhərinə gedib. Eyni zamanda, SCAT aviaşirkəti "Boeing 767" təyyarəsi ilə Almatı-Maskat-Almatı marşrutu üzrə reys həyata keçirir.

    Bu günə qədər ümumilikdə Qazaxıstana 946 sərnişin qaytarılıb. Komitədən qeyd edilib ki, Qazaxıstan vətəndaşlarının geri qaytarılması üzrə iş davam etdirilir.

    Из стран Ближнего Востока в Казахстан вернулись свыше 900 граждан страны
    Over 900 Kazakh citizens return home from Middle Eastern countries

