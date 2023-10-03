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ISW: Кремль отстранил топ-военного от командования из-за неудач под Бахмутом

ISW: Кремль отстранил топ-военного от командования из-за неудач под Бахмутом Минобороны России отстранило от командования генерал-лейтенанта Андрея Сычевого из-за его неудач на Бахмутском направлении.
В регионе
3 октября 2023 г. 09:27
ISW: Кремль отстранил топ-военного от командования из-за неудач под Бахмутом

Минобороны России отстранило от командования генерал-лейтенанта Андрея Сычевого из-за его неудач на Бахмутском направлении.

Как передает Report со ссылкой на УНИАН, об этом говорится в новом отчете американского Института изучения войны (ISW).

Российский инструктор десантно-штурмового подразделения "Шторм З" предположил, что российское военное командование сняло Сычевого с позиций за проведение неподготовленных и безподдержочных контратак к югу от Бахмута в районе Клещиевки и Андреевки. Аналитики отмечают, что нынешняя роль Сычевого в российской армии неизвестна.

"Сычевой ранее командовал западной группой войск РФ в Харьковской области – до своего увольнения в начале сентября 2022 года, и это заявление является первой замеченной спекуляцией о том, что Сычевой участвовал в военных действиях в Украине с сентября 2022 года. Известное российское ультранационалистическое СМИ "Царьград" в августе 2023 года заявило, что Сычевой отказывается от всех запросов журналистов о комментариях, указывая на то, что он сохранил официальную должность и, возможно, намеревался сохранить эту должность в тайне", - говорится в отчете.

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