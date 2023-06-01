Исполком партии Кылычдароглу подал в отставку из-за его поражения на выборах

Исполком Народно-республиканской партии (НРП), которую возглавляет Кемаль Кылычдароглу, в четверг в полном составе подал в отставку после поражения лидера оппозиции во втором туре выборов президента Турции. Заседание руководящего органа НРП продлилось 4,5

Исполком Народно-республиканской партии (НРП), которую возглавляет Кемаль Кылычдароглу, в четверг в полном составе подал в отставку после поражения лидера оппозиции во втором туре выборов президента Турции. Заседание руководящего органа НРП продлилось 4,5 часа и прошло за закрытыми для прессы дверями,

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил телеканал CNN Turk.

По данным телекомпании, в отставку подали 17 представителей руководства старейшей в Турции партии.

В возглавляемой Кылычдароглу партии, по сообщениям местных СМИ, во всю звучат голоса о необходимости смены лидера, который за время руководства НРП с 2010 года не выиграл ни одни общенациональные выборы. Однако он заявлял ранее, что не намерен покидать свой пост.