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Исполком партии Кылычдароглу подал в отставку из-за его поражения на выборах

Исполком партии Кылычдароглу подал в отставку из-за его поражения на выборах Исполком Народно-республиканской партии (НРП), которую возглавляет Кемаль Кылычдароглу, в четверг в полном составе подал в отставку после поражения лидера оппозиции во втором туре выборов президента Турции. Заседание руководящего органа НРП продлилось 4,5
В регионе
1 июня 2023 г. 20:24
Исполком партии Кылычдароглу подал в отставку из-за его поражения на выборах

Исполком Народно-республиканской партии (НРП), которую возглавляет Кемаль Кылычдароглу, в четверг в полном составе подал в отставку после поражения лидера оппозиции во втором туре выборов президента Турции. Заседание руководящего органа НРП продлилось 4,5 часа и прошло за закрытыми для прессы дверями,

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил телеканал CNN Turk.

По данным телекомпании, в отставку подали 17 представителей руководства старейшей в Турции партии.

В возглавляемой Кылычдароглу партии, по сообщениям местных СМИ, во всю звучат голоса о необходимости смены лидера, который за время руководства НРП с 2010 года не выиграл ни одни общенациональные выборы. Однако он заявлял ранее, что не намерен покидать свой пост.

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Версия на азербайджанском языке Kılıçdaroğlunun seçkilərdəki məğlubiyyətinə görə onun partiyasının İcraiyyə Komitəsi istefa verib

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