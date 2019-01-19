Иранский военачальник заявил, что США поддерживают ИГ в Афганистане

Баку. 19 января. REPORT.AZ/ Глава Центра стратегических исследований армии Ирана бригадный генерал Ахмад Реза Пурдастан заявил, что тысячи боевиков "Исламского государства"* в Афганистане получают поддержку США и региональных держав.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает агентство Fars News.

"Огромное число боевиков ИГ, почти семь тысяч, находятся на территории Афганистана, поставки оружия (боевикам) финансируются Саудовской Аравией и ОАЭ, а американцы используют их (террористов) в качестве рычага давления на Иран, Россию и Китай", - заявил Пурдастан.

Он также подчеркнул, что благодаря хорошей работе разведслужб страны, Ирану "точно известно" местонахождение террористов.