Иран зарегистрировал первый заказ на импорт товаров в криптовалюте

Иран зарегистрировал свой первый заказ на импорт товаров на 10 млн долларов в криптовалюте.

Иран зарегистрировал свой первый заказ на импорт товаров на 10 млн долларов в криптовалюте.

Как передает Report, об этом заявил глава иранской Организации развития торговли Алиреза Пейманпак. Он рассказал, что сделку согласовали на этой неделе, но другие подробности не привел.

К концу месяца шахривар (по иранскому календарю закончится 22 сентября) Иран будет широко использовать криптовалюту во внешней торговле.

В 2021 году аналитическая компания Elliptic сообщала, что на Иран приходится 4,5% мирового объема майнинга криптовалют, что может обеспечивать стране в общей сложности около 1 млрд долларов в год, позволяя ей обходить санкции. По оценкам властей, 85% майнинга в стране ведется без лицензии, и майнеры не оплачивают электричество. Из-за этого прошлым летом власти Ирана временно запрещали майнинг.