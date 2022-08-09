О нас

Иран зарегистрировал первый заказ на импорт товаров в криптовалюте

Иран зарегистрировал первый заказ на импорт товаров в криптовалюте Иран зарегистрировал свой первый заказ на импорт товаров на 10 млн долларов в криптовалюте.
В регионе
9 августа 2022 г. 16:48
Иран зарегистрировал первый заказ на импорт товаров в криптовалюте

Иран зарегистрировал свой первый заказ на импорт товаров на 10 млн долларов в криптовалюте.

Как передает Report, об этом заявил глава иранской Организации развития торговли Алиреза Пейманпак. Он рассказал, что сделку согласовали на этой неделе, но другие подробности не привел.

К концу месяца шахривар (по иранскому календарю закончится 22 сентября) Иран будет широко использовать криптовалюту во внешней торговле.

В 2021 году аналитическая компания Elliptic сообщала, что на Иран приходится 4,5% мирового объема майнинга криптовалют, что может обеспечивать стране в общей сложности около 1 млрд долларов в год, позволяя ей обходить санкции. По оценкам властей, 85% майнинга в стране ведется без лицензии, и майнеры не оплачивают электричество. Из-за этого прошлым летом власти Ирана временно запрещали майнинг.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram

Самое важное

Джейхун Байрамов: Хочет того Армения или нет, сообщение с Нахчываном будет налажено
Джейхун Байрамов: Хочет того Армения или нет, сообщение с Нахчываном будет налажено
9 августа 2022 г. 17:36
Михалко: Визит председателя ЕК - кульминационный момент в отношениях ЕС и Азербайджана
Михалко: Визит председателя ЕК - кульминационный момент в отношениях ЕС и Азербайджана
9 августа 2022 г. 16:42
Президент Ильхам Алиев прибыл с рабочим визитом в Турцию
ФотоПрезидент Ильхам Алиев прибыл с рабочим визитом в Турцию
9 августа 2022 г. 12:32
Мевлют Чавушоглу сделал предупреждение Армении
Мевлют Чавушоглу сделал предупреждение Армении
8 августа 2022 г. 12:02
Армянские вооруженные формирования подвергли обстрелу позиции Азербайджанской армии
Армянские вооруженные формирования подвергли обстрелу позиции Азербайджанской армии
8 августа 2022 г. 09:29
Азербайджанцы обратились к британскому парламенту и главе МВД в связи с нападением на посольство
Азербайджанцы обратились к британскому парламенту и главе МВД в связи с нападением на посольство
6 августа 2022 г. 15:46
Президент Турции осудил нападение на посольство Азербайджана в Лондоне
Президент Турции осудил нападение на посольство Азербайджана в Лондоне
6 августа 2022 г. 14:54
Эрдоган: Важно, чтобы Армения как можно скорее выполнила свои обязательства
Эрдоган: Важно, чтобы Армения как можно скорее выполнила свои обязательства
6 августа 2022 г. 14:53
Минобороны: Гора Буздух и близлежащие высоты перешли под контроль Азербайджанской армии
Минобороны: Гора Буздух и близлежащие высоты перешли под контроль Азербайджанской армии
6 августа 2022 г. 11:11
ЕС продолжит свои усилия для прочного мира и стабильности на Южном Кавказе
ЕС продолжит свои усилия для прочного мира и стабильности на Южном Кавказе
5 августа 2022 г. 23:53

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi