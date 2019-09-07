Иран задержал судно в Персидском заливе

Иран задержал судно в Персидском заливе

​Береговая охрана Ирана задержала судно в районе Персидского залива по подозрению в контрабанде топлива,

7 сентября, 2019 12:32

https://report.az/storage/news/ec7d537429650fc33019f08ef1660331/42e01690-6479-4c2c-80af-fc6785f8fdfd_292.jpg Береговая охрана Ирана задержала судно в районе Персидского залива по подозрению в контрабанде топлива, передает Report со ссылкой на телеканал PressTV. По его данным, были задержаны 12 членов экипажа, которые являются гражданами Филиппин.

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