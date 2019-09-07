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Иран задержал судно в Персидском заливе

Иран задержал судно в Персидском заливе
​Береговая охрана Ирана задержала судно в районе Персидского залива по подозрению в контрабанде топлива,

Береговая охрана Ирана задержала судно в районе Персидского залива по подозрению в контрабанде топлива, передает Report со ссылкой на телеканал PressTV.

По его данным, были задержаны 12 членов экипажа, которые являются гражданами Филиппин.

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