Иран задержал судно в Персидском заливе

Береговая охрана Ирана задержала судно в районе Персидского залива по подозрению в контрабанде топлива, передает Report со ссылкой на телеканал PressTV.
По его данным, были задержаны 12 членов экипажа, которые являются гражданами Филиппин.
Береговая охрана Ирана задержала судно в районе Персидского залива по подозрению в контрабанде топлива, передает Report со ссылкой на телеканал PressTV.
По его данным, были задержаны 12 членов экипажа, которые являются гражданами Филиппин.
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Cəfər AğadadaşovАвтор новости