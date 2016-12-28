Иран вынес предупреждение самолетам США, пытавшимся нарушить границу

Баку. 28 декабря. REPORT.AZ/ Иран вынес несколько предупреждений американским разведывательным самолетам, которые пытались приблизиться к иранским силам в ходе учений по противовоздушной обороне на юге страны.

Как передает Report cо ссылкой на РИА Новости, об этом заявил бригадный генерал иранской армии Аббас Фаражпур.

"За последние три дня было вынесено более 12 предупреждений самолетам, чтобы не допустить их приближения к воздушному пространству страны", - заявил генерал.

Сообщается, что предупреждения были выданы в адрес истребителей беспилотных летательных аппаратов ВМС США, которые пытались приблизиться к зоне проведения ежегодных воздушных учений.