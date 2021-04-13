Иран с 14 апреля начнет обогащение урана до уровня 60%

Страна установит еще тысячу центрифуг на ядерном объекте в Натанзе

Иран со среды начнет обогащение урана до уровня 60%.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает Press TV со ссылкой на замглавы МИД Ирана Аббаса Арагчи.

По его словам, страна установит еще тысячу центрифуг на ядерном объекте в Натанзе.

Ранее глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил, что в Натанзе будут скоро установлены центрифуги нового поколения по обогащению урана, это станет ответом на "глупость" тех, кто организовал взрыв.

В конце прошлой недели иранская сторона сообщила, что на ядерном объекте в Натанзе была зафиксирована авария в распределительной электросети.

Руководитель Организации по атомной энергии Ирана Али Акбар Салехи назвал инцидент "проявлением ядерного терроризма".