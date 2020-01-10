​Иран призвал США отказаться от подачи ложных данных о крушении Boeing

Иран приветствует участие в расследовании крушения украинского Boeing представителей стран, граждане которых погибли в катастрофе.

Как передает Report, со ссылкой на РИА Новости об этом говорится в заявлении официального представителя правительства страны Али Рабии.

"Мы приветствуем участие в расследовании других стран, чьи граждане в ходе этого трагического события погибли", - говорится в заявлении Рабии, опубликованном в официальном Telegram-канале правительства.

Рабии также посоветовал США отказаться от подачи ложной информации относительно трагедии.