Иран приостановил авиасообщение с Китаем из-за коронавируса

Иран приостанавливает авиасообщение с Китаем на фоне быстрого распространения новой коронавирусной инфекции.

Как передает Report, об этом сообщает агентство Tasnim со ссылкой на министра здравоохранения страны Саида Намаки.

Как сообщил Намаки, решение было принято на экстренном заседании правительства, на котором присутствовали вице-президент страны, министр дорог и градостроительства, министр внутренних дел, официальный представитель правительства, министр здравоохранения и представители МИД.

Отмечается, что несмотря на прекращение всех рейсов из Ирана в Китай и обратно, иранские граждане, находящиеся сейчас в КНР, будут на следующей неделе возвращены на родину. Прибывшие из Китая иранцы проведут в карантине 14 дней, после чего смогут вернуться к обычной жизни.