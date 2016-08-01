Иран планирует довести объемы экспорта газа до 200 млн. кубометров в день

Баку. 1 августа. REPORT.AZ/ Иран планирует в ближайшее время довести объемы экспорта газа до 200 млн. кубометров в день.

Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил министр нефти ИРИ Бижан Намдар Зангане.

"В текущем году мы планируем ввести в эксплуатацию 4 участка на Южном Парсе в дополнение к уже действующим. Если десять лет назад на этом месторождении мы добывали примерно 41 млрд. кубометров в год, то в этом году рассчитываем добыть там 236 млрд. кубометров, а в следующем - превысить отметку в 400 млрд. кубометров", - сообщил Зангане.