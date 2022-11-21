Иран пересмотрит соглашения с МАГАТЭ из-за последней резолюции агентства

Иран пересмотрит свои соглашения с Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ) в свете принятия его последней резолюции.

Иран пересмотрит свои соглашения с Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ) в свете принятия его последней резолюции.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, с таким заявлением выступил официальный представитель МИД Ирана Насер Канани Чафи.

"В ходе визита высокопоставленной иранской делегации в Вену были достигнуты договоренности касательно конструктивного сотрудничества с МАГАТЭ, - цитирует его агентство Young Journalists Club. - Однако после того как Совет управляющих агентства принял свою последнюю резолюцию, Иран будет действовать в соответствии с изменившимися условиями".

"Необходимо пересмотреть имеющиеся договоренности с агентством, - отметил Канани Чафи. - Организация по атомной энергии Ирана уже занимается данным вопросом и примет необходимые меры".

17 ноября Совет управляющих МАГАТЭ принял текст резолюции о "Соглашении о гарантиях по ДНЯО с Исламской Республикой Иран". В данном документе агентство призвало Иран в срочном порядке объяснить происхождение ядерного материала, обнаруженного ранее на его объектах, и предоставить документацию и доступ к этим объектам.