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Иран отверг утверждения главы ЕК о поставках иранских беспилотников России

Иран отверг утверждения главы ЕК о поставках иранских беспилотников России Иран категорически отвергает утверждения председателя Еврокомиссии (ЕК) Урсулы фон дер Ляйен о поставках иранских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) России для их использования в конфликте в Украине.
В регионе
29 февраля 2024 г. 16:56
Иран отверг утверждения главы ЕК о поставках иранских беспилотников России

Иран категорически отвергает утверждения председателя Еврокомиссии (ЕК) Урсулы фон дер Ляйен о поставках иранских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) России для их использования в конфликте в Украине.

Как передает Report со ссылкой на ТАС, об этом говорится в заявлении посольства исламской республики в Бельгии в соцсети "Х".

"Иран категорически отвергает необоснованные и политически мотивированные обвинения в предоставлении беспилотников для использования в войне в Украине", - сказано в заявлении.

28 февраля фон дер Ляйен выступила с утверждением, что иранские власти поставляют России образцы и технологии производства ударных беспилотников.

17 февраля главы МИД стран "Группы семи" призвали Иран "прекратить оказывать помощь российской армии" и потребовали от всех стран предотвратить поставки компонентов для иранских программ производства БПЛА, "предназначенных для поддержки военных усилий России".

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Версия на английском языке Iran rejects claims of EC head about supply of Iranian drones to Russia

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