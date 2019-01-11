Иран назвал заявление МИД Франции о ракетной программе страны ложным

Баку. 11 января. REPORT.AZ/ Официальный представитель иранского министерства иностранных дел Бахрам Касеми назвал заявление представителя французского МИД о ракетной программе Ирана ложным и призвал Париж воздержаться от подобных высказываний, передает Report со ссылкой на РИА Новости.

"Мы ожидаем, что Франция воздержится от повторения ложных заявлений оппонентов. Вопреки заявлению официального представителя МИД Франции, иранская ракетная программа не преследует какие-либо неправильные цели, создание ракетной программы - естественное право Ирана укреплять свой научный и оборонительный потенциал, что не противоречит резолюции 2231. Ни в одной из частей этой резолюции нет запрета для Ирана на обычные ракетные программы, системы ПРО и их применение в научных целях. Мы твердо убеждены в том, что попытки представить неверное толкование резолюции 2231 по ракетной программе Ирана и навязать его другим, является безответственным поведением", - заявил Касеми, чьи слова приводятся в Telegram-канале министерства.

Он добавил, что "оборонительная, общенациональная, обычная" ракетная программа Ирана является не только законным, но и неотъемлемым правом иранского народа.