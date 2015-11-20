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    ​Иран намерен закупить у России 100 пассажирских самолетов

    Тегеран заинтересован также российской спутниковой системой навигации

    Баку. 20 ноября. REPORT.AZ/ В ближайшие пять лет власти Ирана намерены закупить у России 100 самолетов Sukhoi Superjet.

    Как передает Report со ссылкой на FNA, об этом сообщает российская сторона.

    «Одна из ведущих авиакомпаний Ирана провела переговоры с Объединенной авиастроительной корпорацией России, по поводу закупки самолетов. Не исключено развертывание производства этих российских самолетов в Иране», – заявил вице-премьер РФ Рогозин.

    Как сообщает Российская газета, Иран также интересуется системой ГЛОНАСС (российская спутниковая система навигации) и созданием с участием России собственной группировки спутников для дистанционного зондирования Земли.

    Отметим, что самолеты Sukhoi Superjet 100 – это ближнемагистральный пассажирский самолет, разработанный компанией «Гражданские самолеты Сухого» при участии ряда иностранных компаний. Самолеты эксплуатируются российскими авиакомпаниями «Аэрофлот», «Газпром авиа» и «Inter jet».

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