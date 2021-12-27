Иран на переговорах в Вене попросит снять ограничения по продаже нефти

Иранская сторона на возобновляющихся переговорах по ядерной сделке (СВПД) намерена поднять вопрос о снятии преград для экспорта иранской нефти.

Иранская сторона на возобновляющихся переговорах по ядерной сделке (СВПД) намерена поднять вопрос о снятии преград для экспорта иранской нефти.

Как передает Report, об этом заявил глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан.

Министр заявил, что на переговорах "нужно добиться ситуации, при которой Иран сможет легко и беспрепятственно продавать свою нефть, а доходы поступали бы на иранские банковские счета".

Абдоллахиан подчеркнул, что Иран в случае возвращения в СВПД "рассчитывает получить полные уступки в сфере экономики в соответствии со сделкой".

"Гарантии и механизм верификации - фигурируют в числе тем, на которых мы делаем упор", - добавил он.

Ожидается, что переговоры по СВПД возобновятся 27 декабря вечером в австрийской столице.