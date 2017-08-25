Иран к 2022 году завершит реконструкцию реактора на тяжелой воде

Баку. 25 августа. REPORT.AZ/ Проект по реконструкции реактора на тяжелой воде в иранском Араке будет завершен к 2022 году.

Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил заместитель руководителя Организации по атомной энергии Ирана (ОАЭИ) Бехруз Камальванди.

По словам Камальванди, проект реконструкции реактора, получившего новое название Хандаб, идет в соответствии с графиком и завершится к 2022 году.

Реконфигурация реактора в Араке будет проходить в рамках реализации Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе (СВПД) от 2015 года. Реактор будет переоборудован таким образом, чтобы его нельзя было использовать для наработки оружейного плутония.

Тяжелая вода используется в некоторых типах ядерных реакторов в качестве замедлителя нейтронов. Главная особенность реакторов на тяжелой воде в том, что в них можно нарабатывать оружейный плутоний, используя природный уран, не прибегая к его обогащению. В январе 2016 года Иран сообщил, что демонтировал основную часть реактора, в которой должна была использоваться тяжелая вода.

В апреле нынешнего года Китай и Иран подписали первый коммерческий контракт на реконструкцию реактора в Араке. Ранее президент Ирана Хасан Рухани заявил, что атомный реактор на тяжелой воде в городе Арак станет современным исследовательским реактором, соответствующим высоким международным стандартам.