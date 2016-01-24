Баку. 24 января. REPORT.AZ/ Иран и Китай договорились о стратегическом партнерстве на 25 лет.

Как передает Report, об этом заявил руководитель и духовный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи в ходе встречи с председателем КНР Си Цзиньпином.

"Иранский народ и правительство всегда стремились и стремятся расширять отношения с такими странами, как Китай, которые являются независимыми и надежными партнерами, - приводит слова главы Ирана агентство ИРНА. - Президенты Ирана и Китая договорились о развитии стратегических отношений на срок в 25 лет. Это абсолютно правильно и мудро".

Аятолла Али Хаменеи особо подчеркнул важность развития двустороннего сотрудничества в области энергетики, нефти и газа. Он выразил удовлетворение тем, что Тегеран и Пекин договорились о расширении сотрудничества в области безопасности, добавив:

"К сожалению, из-за ошибочной политики Запада стало возможным распространение заблуждений об исламе, что представляет опасность для региона".