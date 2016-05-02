Баку. 2 мая. REPORT.AZ/ Иран даст гражданство родственникам иностранных "шехидов".

Как сообщает Report со ссылкой на иранские СМИ, парламент Исламской Республики Иран принял закон, в соответствии с которым ближайшие родственники иностранцев, отдавших жизнь за Иран, получат гражданство. Постановление распространяется на родителей, жен и детей "шехидов".

Под действия закона подпадают родственники иностранцев, погибших начиная со времени ирано-иракской войны 1980-1988 годов. Закон ограничивает срок рассмотрения просьбы о предоставлении гражданства одним годом.