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    ​Иран даст гражданство родственникам иностранных "шехидов"

    Парламент Ирана принял соответствующий закон

    Баку. 2 мая. REPORT.AZ/ Иран даст гражданство родственникам иностранных "шехидов". 

    Как сообщает Report со ссылкой на иранские СМИ, парламент Исламской Республики Иран принял закон, в соответствии с которым ближайшие родственники иностранцев, отдавших жизнь за Иран, получат гражданство. Постановление распространяется на родителей, жен и детей "шехидов".

    Под действия закона подпадают родственники иностранцев, погибших начиная со времени ирано-иракской войны 1980-1988 годов. Закон ограничивает срок рассмотрения просьбы о предоставлении гражданства одним годом.

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