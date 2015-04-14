​Ирак и Иран построят железную дорогу за 45 млн. долларов

Баку. 14 апреля. REPORT.AZ/ Ирак и Иран изучают проект строительства железной дороги между двумя странами стоимостью в 45 млн. долларов.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, сообщил в понедельник министр транспорта Ирака Бакир Джабер аз-Зубейди после встречи в Басре с иранским коллегой.

"Мы договорились о создании железной дороги протяженностью 32 км, которая свяжет юго-восток провинции Басра с Ираном, и построить железнодорожный мост протяженностью в 700 м от острова Синдбад в Басре до побережья реки Шатт-эль-Араб", — процитировал слова аз-Зубейди иракский новостной портал "Асват аль-Ирак".

По его словам, этот проект поможет связать Ирак с другими странами, в том числе с Китаем и Азербайджаном.

Предполагается, что проект будет завершен через 20 месяцев.