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Хулуси Акар побывал на подлодке у берегов Эгейского моря

Хулуси Акар побывал на подлодке у берегов Эгейского моря Министр национальной обороны Турции Хулуси Акар посетил борт подводной лодки GÜR, выполняющей задачи в Эгейском и Средиземном морях, в том числе в рамках миссий НАТО.
В регионе
21 февраля 2021 г. 01:13
Хулуси Акар побывал на подлодке у берегов Эгейского моря

Министр национальной обороны Турции Хулуси Акар посетил борт подводной лодки GÜR, выполняющей задачи в Эгейском и Средиземном морях, в том числе в рамках миссий НАТО.

Как передает Report со ссылкой на "Анадолу", министра на базе ВМС Foça сопровождали начальник Генштаба ВС Турции Яшар Гюлер, командующий сухопутными войсками Умит Дюндар, командующий ВВС Хасан Кючюкакьюз и глава ВМС Эрджюмент Татлыоглу.

Глава оборонного ведомства провел беседу с командиром и экипажем субмарины, считающейся одной из самых мощных в арсенале ВМС Турции.

Акару доложили, что предыдущая операция подлодки длилась 38 дней, и все это время субмарина не всплывала. Несмотря на сложные условия, персонал успешно выполнил все поставленные задачи.

Численность экипажа подлодки длиной в 62 м и весом в 1 400 тонн превышает 50 человек.

Министра проинформировали о возможностях и вооружении подлодки.

Акар лично протестировал перископ подлодки GÜR, находящейся на вооружении ВМС Турции с 2003 года.

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