Хулуси Акар побывал на подлодке у берегов Эгейского моря

Министр национальной обороны Турции Хулуси Акар посетил борт подводной лодки GÜR, выполняющей задачи в Эгейском и Средиземном морях, в том числе в рамках миссий НАТО.
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Глава оборонного ведомства провел беседу с командиром и экипажем субмарины, считающейся одной из самых мощных в арсенале ВМС Турции.
Акару доложили, что предыдущая операция подлодки длилась 38 дней, и все это время субмарина не всплывала. Несмотря на сложные условия, персонал успешно выполнил все поставленные задачи.
Численность экипажа подлодки длиной в 62 м и весом в 1 400 тонн превышает 50 человек.
Министра проинформировали о возможностях и вооружении подлодки.
Акар лично протестировал перископ подлодки GÜR, находящейся на вооружении ВМС Турции с 2003 года.