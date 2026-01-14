HRANA: Число погибших в протестах в Иране превысило 2,5 тыс. человек
Число погибших в ходе протестов в Иране составляет по меньшей мере 2571 человек.
Как передает Report со ссылкой на BBC, об этом сообщает иранская правозащитная организация HRANA.
По данным организации, среди них 2 403 протестующих, 147 человек, связанных с иранскими государственными структурами, 12 несовершеннолетних и 9 мирных граждан, не участвовавших в протестах.
Ранее накануне агентство The New York Times со ссылкой на собственные источники сообщало о гибели трех тысяч человек.
Отметим, что протесты начались в Иране 28 декабря после внезапного обвала национальной валюты и с тех пор охватили по меньшей мере 46 городов страны. Интернет и мобильная связь были отключены в республике вечером 8 января, что серьезно ограничило доступ к информации на фоне эскалации насилия.