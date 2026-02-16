Рубио: Трамп готов помочь Венгрии преодолеть любые экономические угрозы

Президент США Дональд Трамп готов оказать Венгрии всестороннюю поддержку в преодолении любых препятствий на пути экономического роста и обеспечении стабильности.

Как передает Report, об этом заявил государственный секретарь США Марко Рубио на совместной пресс-конференции с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном в Будапеште.

По его словам, успех Венгрии напрямую соответствует национальным интересам Соединенных Штатов, особенно в период, когда страной руководит Виктор Орбан.

"Я могу с уверенностью сказать, что президент Трамп глубоко привержен вашему успеху, потому что ваш успех - это наш успех. Если вы столкнетесь с финансовыми трудностями, препятствиями для экономического роста или угрозами стабильности, президент Трамп будет проявлять большой интерес к поиску способов оказания помощи, учитывая ваши личные отношения и значение Венгрии для США", - подчеркнул Рубио.

Рубио также выразил благодарность Венгрии за участие в Совете мира по Газе, инициированном президентом США Дональдом Трампом.

"Мы также хотим поблагодарить вас - и я хочу поблагодарить вас от имени президента Соединенных Штатов - за вашу незаменимую роль в Совете мира. Не все входят в этот Совет, по разным причинам. Некоторые могут участвовать, а некоторые - нет. Но вы участвуете", - добавил госсекретарь.