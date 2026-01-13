СМИ: Число погибших с начала протестов в Иране достигло 3 тыс. человек
В регионе
- 13 января, 2026
- 20:36
В Иране с начала продолжающихся масштабных акций протеста погибли 3 тысячи человек.
Как передает Report, об этом сообщает The New York Times со ссылкой на источники.
Согласно информации, в ряде районов страны, где Корпус стражей исламской революции (КСИР) применял огнестрельное оружие для подавления протестов, морги переполнены. Процесс опознания тел продолжается, отмечает издание.
При этом, по данным NYT, КСИР утверждает, что убитые участники протестов являются террористами.
