Ильхам Алиев WUF13 Протесты в Иране мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Ильхам Алиев WUF13 Протесты в Иране мирный процесс между Азербайджаном и Арменией

    СМИ: Число погибших с начала протестов в Иране достигло 3 тыс. человек

    В регионе
    • 13 января, 2026
    • 20:36
    СМИ: Число погибших с начала протестов в Иране достигло 3 тыс. человек

    В Иране с начала продолжающихся масштабных акций протеста погибли 3 тысячи человек.

    Как передает Report, об этом сообщает The New York Times со ссылкой на источники.

    Согласно информации, в ряде районов страны, где Корпус стражей исламской революции (КСИР) применял огнестрельное оружие для подавления протестов, морги переполнены. Процесс опознания тел продолжается, отмечает издание.

    При этом, по данным NYT, КСИР утверждает, что убитые участники протестов являются террористами.

    Иран Протесты в Иране КСИР жертвы
    KİV: İrandakı etirazlarda ölənlərin sayı 3 minə çatıb

    Последние новости

    21:12

    Саар: Израиль разрывает связи с рядом структур ООН

    Другие страны
    21:05

    В Черном море прошли военные учения четырех стран с участием Турции

    В регионе
    20:49

    Главный тренер "Наполи" дисквалифицирован на два матча

    Футбол
    20:36

    СМИ: Число погибших с начала протестов в Иране достигло 3 тыс. человек

    В регионе
    20:33
    Фото

    Президент Ильхам Алиев заложил фундамент Центра специальных операций в Агдеринском районе

    Армия
    20:30

    МИД Грузии: Брюссельская бюрократия ослабляет глобальную роль Европы

    В регионе
    20:20

    В Иране в ходе протестов арестованы почти 300 человек

    В регионе
    20:07

    Официальный Каракас: Госуправление в Венесуэле успешно реализуется

    Внешняя политика
    19:57

    Джейхун Байрамов: Надеемся на восстановление мира и стабильности в Венесуэле

    Внешняя политика
    Лента новостей