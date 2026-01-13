İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi İranda etirazlar
    KİV: İrandakı etirazlarda ölənlərin sayı 3 minə çatıb

    Region
    • 13 yanvar, 2026
    • 20:22
    İranda etirazlar başlayandan bəri ölənlərin sayı 3 minə çatıb.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə "The New York Times" məlumat yayıb.

    "SEPAH etirazları yatırmaq üçün odlu silahdan istifadə edib və morqlar meyitlə doludur" , - məlumatda qeyd olunub.

    Bildirilib ki, bəzi meyitlərin şəxsiyyəti müəyyənləşdirilməyib. Proses həmin şəxslərin yaxınlarının morqlara dəvətindən sonra aparılacaq. SEPAH isə etirazlarda öldürülənlərin terrorçu olduğunu iddia edir.

    Qeyd edək ki, daha əvvəl xarici mediada ölü sayının 2 minə çatdığı açıqlanıb.

    SEPAH Ölənlər İranda etirazlar
    СМИ: Число погибших с начала протестов в Иране достигло 3 тыс. человек

