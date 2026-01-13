İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi İranda etirazlar
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi İranda etirazlar

    KİV: İranda etiraz aksiyalarında ölənlərin sayı 2 minə çatıb

    Region
    • 13 yanvar, 2026
    • 15:36
    KİV: İranda etiraz aksiyalarında ölənlərin sayı 2 minə çatıb

    İranda üç həftədir davam edən etirazlar zamanı ölənlərin sayı təxminən 2 min nəfərə çatıb.

    "Report" "Sky News"a istinadən xəbər verir ki, bu barədə Tehrandan olan rəsmi bildirib.

    Onun sözlərinə görə, ölənlər arasında təhlükəsizlik xidmətinin əməkdaşları da var.

    Daha əvvəl "Human Rights Activists News Agency" ölənlərin sayının ən azı 646 nəfər olduğunu bildirmişdi.

    İran Etirazlar
    СМИ: Число погибших в протестах в Иране достигло около 2 тысяч

    Son xəbərlər

    16:00

    Hava şəraiti ilə bağlı gəmilərə xəbərdarlıq edilib

    İnfrastruktur
    15:59

    Bu il Ağdərənin Heyvalı kəndində daha 50 ev bərpa ediləcək

    Daxili siyasət
    15:58

    Rövşən Rzayev vətəndaş qəbulunu keçirib

    Daxili siyasət
    15:54

    Qazaxıstan Xəzər Boru Kəməri Konsorsiumu vasitəsilə neft yüklənməsini davam etdirir

    Energetika
    15:53

    Almaniya Kansleri: İranda hakimiyyət son günlərini yaşayır

    Digər ölkələr
    15:50

    Ali Rada Ukraynanın yeni müdafiə nazirini təsdiq edib

    Digər ölkələr
    15:49

    Budapeştdə Azərbaycanın TDT-yə sədrliyi çərçivəsində prioritetləri müzakirə edilib

    Xarici siyasət
    15:48

    İlham Əliyev Ağdərə rayonunun Aşağı Oratağ kəndində görülmüş işlərlə tanış olub

    Daxili siyasət
    15:47

    Xabi Alonso "Real" azarkeşlərinə müraciət edib

    Futbol
    Bütün Xəbər Lenti