KİV: İranda etiraz aksiyalarında ölənlərin sayı 2 minə çatıb
Region
- 13 yanvar, 2026
- 15:36
İranda üç həftədir davam edən etirazlar zamanı ölənlərin sayı təxminən 2 min nəfərə çatıb.
"Report" "Sky News"a istinadən xəbər verir ki, bu barədə Tehrandan olan rəsmi bildirib.
Onun sözlərinə görə, ölənlər arasında təhlükəsizlik xidmətinin əməkdaşları da var.
Daha əvvəl "Human Rights Activists News Agency" ölənlərin sayının ən azı 646 nəfər olduğunu bildirmişdi.
Son xəbərlər
16:00
Hava şəraiti ilə bağlı gəmilərə xəbərdarlıq edilibİnfrastruktur
15:59
Bu il Ağdərənin Heyvalı kəndində daha 50 ev bərpa ediləcəkDaxili siyasət
15:58
Rövşən Rzayev vətəndaş qəbulunu keçiribDaxili siyasət
15:54
Qazaxıstan Xəzər Boru Kəməri Konsorsiumu vasitəsilə neft yüklənməsini davam etdirirEnergetika
15:53
Almaniya Kansleri: İranda hakimiyyət son günlərini yaşayırDigər ölkələr
15:50
Ali Rada Ukraynanın yeni müdafiə nazirini təsdiq edibDigər ölkələr
15:49
Budapeştdə Azərbaycanın TDT-yə sədrliyi çərçivəsində prioritetləri müzakirə edilibXarici siyasət
15:48
İlham Əliyev Ağdərə rayonunun Aşağı Oratağ kəndində görülmüş işlərlə tanış olubDaxili siyasət
15:47