СМИ: Число погибших в протестах в Иране достигло около 2 тысяч

Число погибших в ходе протестов в Иране, продолжающихся уже третью неделю, достигло почти 2000 человек.

Как передает Report со ссылкой на Sky News, об этом сообщил чиновник из Тегерана.

По его словам, эта цифра включает сотрудников службы безопасности.

Ранее сообщалось, что по данным агентства Human Rights Activists News Agency, число погибших составило не менее 646 человек.

Отметим, что протесты начались в Иране 28 декабря после внезапного обвала национальной валюты и с тех пор охватили по меньшей мере 46 городов страны. По имеющимся данным, погибли десятки людей, включая как минимум пятерых детей, многие получили ранения. Интернет и мобильная связь были отключены в республике вечером 8 января, что серьезно ограничило доступ к информации на фоне эскалации насилия.