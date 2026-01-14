HRANA: İrandakı etirazlarda ölənlərin sayı 2,5 min nəfəri ötüb
Region
- 14 yanvar, 2026
- 12:44
İrandakı etirazlar zamanı ən azı 2571 nəfər həlak olub.
"Report" BBC-yə istinadən xəbər verir ki, bu barədə İranda fəaliyyət göstərən HRANA hüquq müdafiə təşkilatının məlumatında deyilir.
Ölənlərin 2403-ü etirazçılar, 147-si İran dövlət strukturları ilə əlaqəli şəxslər, 12-si yetkinlik yaşına çatmayan şəxslər, 9-u isə etirazlarda iştirak etməyən mülki vətəndaşlardır.
Daha əvvəl "The New York Times" öz mənbələrinə istinadən üç min nəfərin həlak olduğunu bildirmişdi.
Son xəbərlər
13:22
Baş nazir: Ermənistan Avrasiya İqtisadi İttifaqında mümkün olduğu qədər qalacaqRegion
13:19
Hakan Fidan növbəti dəfə İran XİN rəhbəri ilə danışıbRegion
13:15
Nikol Paşinyan: KTMT-yə üzvlük silah bazarına çıxışımıza maneə yaradırdıRegion
13:13
Azərbaycanda Prezident təqaüdü ilə bağlı müraciətlər 6 %-dən çox artıbMaliyyə
13:13
ABŞ səfiri: Sülh prosesinin məntiqi nəticəsi üçün Bakı və İrəvanla iş aparırıqXarici siyasət
13:13
Hüseyn Məhəmmədov: "Yeni məşqçi heyəti gəldiyi üçün "Karvan-Yevlax"dan ayrıldım"Futbol
13:06
Azərbaycan ötən il 1 milyard kVt/saatdan çox elektrik enerjisi ixrac edibEnergetika
13:05
Foto
Ağdərə şəhərinin Baş planı hazırdırDaxili siyasət
13:03