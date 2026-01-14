İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi İranda etirazlar
    HRANA: İrandakı etirazlarda ölənlərin sayı 2,5 min nəfəri ötüb

    • 14 yanvar, 2026
    • 12:44
    HRANA: İrandakı etirazlarda ölənlərin sayı 2,5 min nəfəri ötüb

    İrandakı etirazlar zamanı ən azı 2571 nəfər həlak olub.

    "Report" BBC-yə istinadən xəbər verir ki, bu barədə İranda fəaliyyət göstərən HRANA hüquq müdafiə təşkilatının məlumatında deyilir.

    Ölənlərin 2403-ü etirazçılar, 147-si İran dövlət strukturları ilə əlaqəli şəxslər, 12-si yetkinlik yaşına çatmayan şəxslər, 9-u isə etirazlarda iştirak etməyən mülki vətəndaşlardır.

    Daha əvvəl "The New York Times" öz mənbələrinə istinadən üç min nəfərin həlak olduğunu bildirmişdi.

    HRANA: Число погибших в протестах в Иране превысило 2,5 тыс. человек
    Death toll from crackdown in Iran said to exceed 2,500, according to NGO

