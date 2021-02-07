О нас
Report Georgia
Аудио новости

Хаменеи: США не могут выдвигать Ирану условия по ядерной сделке

Хаменеи: США не могут выдвигать Ирану условия по ядерной сделке Вашингтон не может выдвигать Тегерану условия касательно выполнения ядерной сделки. Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил верховный лидер Ирана Али Хаменеи.
В регионе
7 февраля 2021 г. 14:21
Хаменеи: США не могут выдвигать Ирану условия по ядерной сделке
Али Хаменеи

Вашингтон не может выдвигать Тегерану условия касательно выполнения ядерной сделки.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил верховный лидер Ирана Али Хаменеи.

"Иран является той стороной, которая имеет право ставить условия в Совместном всеобъемлющем плане действий, поскольку действовал в соответствии с обязательствами - не США, не три европейских страны (Британия, Франция, Германия), которые растоптали все обязательства", - говорится в сообщении Хаменеи в Twitter с хештегом "окончательное слово".

Он подтвердил, что Вашингтон должен снять санкции, если хочет, чтобы Тегеран вернулся к выполнению тех обязательств, от которых ранее отказался.

Хаменеи также подчеркнул, что США должны снять санкции "не на словах и бумаге, а на деле", Иран это проверит, следует из релиза, опубликованного на официальном сайте иранского лидера.

В Вашингтоне прежде заявляли, что Иран должен вернуться к соблюдению обязательств, тогда и США сделают то же самое.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram

Новости партнеров

Самое читаемое

В Азербайджане пенсии индексируются и увеличиваются на 11,4%
В Азербайджане пенсии индексируются и увеличиваются на 11,4%
5 февраля 2021 г. 20:06
В Азербайджане возросло число самоубийств среди несовершеннолетних
В Азербайджане возросло число самоубийств среди несовершеннолетних
5 февраля 2021 г. 15:27
В Баку создается Парк военных трофеев
ФотоВ Баку создается Парк военных трофеев
5 февраля 2021 г. 16:19
Произошедшее в Армении землетрясение ощущалось в Азербайджане
Произошедшее в Армении землетрясение ощущалось в Азербайджане
5 февраля 2021 г. 20:23
В Азербайджане страховая часть пенсий увеличивается на 2,8%
В Азербайджане страховая часть пенсий увеличивается на 2,8%
5 февраля 2021 г. 19:50
Повышение пенсий в Азербайджане охватит 1 миллион 140 тысяч граждан
ФотоПовышение пенсий в Азербайджане охватит 1 миллион 140 тысяч граждан
5 февраля 2021 г. 19:59
Президент подписал распоряжение об индексации трудовых пенсий
Президент подписал распоряжение об индексации трудовых пенсий
5 февраля 2021 г. 18:07
Тяжелое ДТП в Агдаше, погибла семья - ОБНОВЛЕНО
ВидеоТяжелое ДТП в Агдаше, погибла семья - ОБНОВЛЕНО
7 февраля 2021 г. 10:11
Генпрокуратура о женщине, распространившей ложную информацию в facebook
Генпрокуратура о женщине, распространившей ложную информацию в facebook
5 февраля 2021 г. 13:50
В Милли Меджлисе создается группа по контролю за исполнением законов
В Милли Меджлисе создается группа по контролю за исполнением законов
5 февраля 2021 г. 14:53

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi