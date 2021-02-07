Хаменеи: США не могут выдвигать Ирану условия по ядерной сделке

Вашингтон не может выдвигать Тегерану условия касательно выполнения ядерной сделки. Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил верховный лидер Ирана Али Хаменеи.

Вашингтон не может выдвигать Тегерану условия касательно выполнения ядерной сделки.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил верховный лидер Ирана Али Хаменеи.

"Иран является той стороной, которая имеет право ставить условия в Совместном всеобъемлющем плане действий, поскольку действовал в соответствии с обязательствами - не США, не три европейских страны (Британия, Франция, Германия), которые растоптали все обязательства", - говорится в сообщении Хаменеи в Twitter с хештегом "окончательное слово".

Он подтвердил, что Вашингтон должен снять санкции, если хочет, чтобы Тегеран вернулся к выполнению тех обязательств, от которых ранее отказался.

Хаменеи также подчеркнул, что США должны снять санкции "не на словах и бумаге, а на деле", Иран это проверит, следует из релиза, опубликованного на официальном сайте иранского лидера.

В Вашингтоне прежде заявляли, что Иран должен вернуться к соблюдению обязательств, тогда и США сделают то же самое.